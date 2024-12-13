На федеральной территории «Сириус» вынесен приговор в отношении мужчины, повторно севшего за руль в состоянии опьянения

В декабре прошлого года на улице Старообрядческой Федеральной территории «Сириус» сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль «Kia Stinger», за рулём которого находился 37-летний мужчина с явными признаками опьянения.
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