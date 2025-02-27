Главу киевского режима Владимира Зеленского отстранят от власти его же соратники. С таким утверждением 27 февраля выступил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
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