Пьяный конфликт в баре Архангельска закончился обвинением и сроком до 7 лет

Двум жителям областного центра предъявлено обвинение, утверждённое прокуратурой. Дело касается хулиганских действий с применением насилия, а также группового умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести, совершённого из хулиганских побуждений.
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