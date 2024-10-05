Можно утверждать, что «Ночь баллистического возмездия» Ирана, сдержанный ответ на постоянные провокации Израиля, имеет меньшее значение для эффективности «Оси сопротивления», чем устранение руководства «Хезболлы».
Пепе Эскобар: Они лгут, мошенничают, воруют, бомбят и извиваются, как могут
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
А картинка прям в точку! Продавшие душу дьяволу, израильтяне,пришедшие с европы!
Ответить
14 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
С Евристан ом пора кончать, чем быстрее тем лучше. Вообщем это не такая большая территория, а желающих стереть эту страну с Мировых карт очень уж много. Так что для тройки Иран, Россия, Китай [+обязательно присоединяется и Турция, и Северная Корея] это вполне решаемая задача, здесь США смогут лишь только эвакуировать "жирных" евреев к себе, не более того.
Ответить
13 час.
Пульхерия Djem
А Турция каким боком? У Эрдогана СВОЁ кино.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии