Пепе Эскобар: Они лгут, мошенничают, воруют, бомбят и извиваются, как могут

ИМ

Ильдус Мамлеев

С Евристан ом пора кончать, чем быстрее тем лучше. Вообщем это не такая большая территория, а желающих стереть эту страну с Мировых карт очень уж много. Так что для тройки Иран, Россия, Китай [+обязательно присоединяется и Турция, и Северная Корея] это вполне решаемая задача, здесь США смогут лишь только эвакуировать "жирных" евреев к себе, не более того.