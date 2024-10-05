Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пепе Эскобар: Они лгут, мошенничают, воруют, бомбят и извиваются, как могут

Пепе Эскобар: Они лгут, мошенничают, воруют, бомбят и извиваются, как могут

Можно утверждать, что «Ночь баллистического возмездия» Ирана, сдержанный ответ на постоянные провокации Израиля, имеет меньшее значение для эффективности «Оси сопротивления», чем устранение руководства «Хезболлы».

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
А картинка прям в точку! Продавшие душу дьяволу, израильтяне,пришедшие с европы!
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14 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
С Евристан ом пора кончать, чем быстрее тем лучше. Вообщем это не такая большая территория, а желающих стереть эту страну с Мировых карт очень уж много. Так что для тройки Иран, Россия, Китай [+обязательно присоединяется и Турция, и Северная Корея] это вполне решаемая задача, здесь США смогут лишь только эвакуировать &quot;жирных&quot; евреев к себе, не более того.
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13 час.
Пульхерия Djem
А Турция каким боком? У Эрдогана СВОЁ кино.
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9 час.

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