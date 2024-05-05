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Эстебан Окон: «В очках! Насладился битвой с Алонсо по пути»

Эстебан Окон: «В очках! Насладился битвой с Алонсо по пути»

Эстебан Окон финишировал десятым на Гран-при Майами и принес «Альпин» первое очко в 2024 году. Француз неоднократно менялся позициями с экс-напарником Фернандо Алонсо, ныне представляющий «Астон Мартин», который стал девятым.

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