Ввод платы за углерод назвали необходимостью

Первый замглавы МЭР Торосов: введение в России платы за углерод — необходимость Хотя торговля с ЕС уже минимальна, европейский налог на углерод с импортеров может повлиять и на Россию — через дружественных партнеров.
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