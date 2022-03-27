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Фернандо Алонсо о сходе: «Проводили очень хорошую гонку, у «Альпин» есть скорость. Надеюсь, удача вернется»

Фернандо Алонсо доволен скоростью «Альпин» в Саудовской Аравии, несмотря на сход. Французская команда была близка к тому, чтобы во второй раз подряд заработать очки обеими болидами.

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