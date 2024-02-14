Дмитрий Киселев оценил наряд Макрона фразой «как с комиссионки»

Киселев оценил наряд президента Франции Макрона во время визита в Швецию Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев оценил наряд президента Франции Эммануэля Макрона фразой «как с комиссионки».
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