Российские военные успешно отразили контратаку штурмовой бригады ВСУ

Российские военные отразили контратаку 5-й штурмовой бригады ВСУ, передает ТАСС.По словам начальника пресс-центра группировки войск «Юг» Вадима Астафьева, подразделения группировки в результате успешной контратаки заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах Переездного, Верхнекаменского и Константиновки.