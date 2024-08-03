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Российские военные успешно отразили контратаку штурмовой бригады ВСУ

Российские военные успешно отразили контратаку штурмовой бригады ВСУ

Российские военные отразили контратаку 5-й штурмовой бригады ВСУ, передает ТАСС.По словам начальника пресс-центра группировки войск «Юг» Вадима Астафьева, подразделения группировки в результате успешной контратаки заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах Переездного, Верхнекаменского и Константиновки.

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