Юрист Виноградов: пенсионеры в РФ имеют право на ряд льгот и субсидий

Российские пенсионеры имеют право на различные льготы и меры поддержки. В том числе, они освобождены от уплаты налога на имущество – это касается жилья, гаражей, парковочных мест, рассказал в беседе с RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
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