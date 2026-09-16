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Военные материалы

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Драпатый опять собрался «на Курск», поставив крест на «Волчанском котле»

Драпатый опять собрался «на Курск», поставив крест на «Волчанском котле»

Бандеровские эксперты считают, что главком ВСУ наступает не там, где нужно, а там, где можно, но всегда неудачно .

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