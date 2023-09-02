Диана Гурцкая удивила всех своим внешним видом и выступлением в Кремле после потери мужа Елена ГалицкаяПевица Диана Гурцкая, потерявшая мужа в результате сердечного приступа в мае, поразила своим внешним видом и выступлением на мероприятии в Кремле.