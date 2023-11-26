Из ГУЛАГа в США: сколько зеков сбежало через Берингов пролив

Во времена правления Иосифа Сталина тысячи людей отбывали наказание в Заполярье. Условия содержания в лагерях «Дальстроя» были ужасными, поэтому некоторым заключённым приходила в голову мысль о побеге на Аляску.
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