Цена Polygon снова торгуется выше $1

Polygon, известная платформа масштабирования второго уровня для Ethereum, стала свидетелем заметного восходящего тренда на рынке криптовалют: ее токен MATIC вырос на 5,57% за последние 24 часа и торговался на уровне $1,03.
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