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Акции WD-40 взлетели после публикации сильного квартального отчета

Акции WD-40 взлетели после публикации сильного квартального отчета

Американская корпорация WD-40 Company (NASDAQ: WDFC), известная во всем мире как производитель специализированных смазочных материалов и бытовой химии, зафиксировала резкий взлет стоимости своих акций на Нью-Йоркской бирже.

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