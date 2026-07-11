Акции WD-40 взлетели после публикации сильного квартального отчета

Американская корпорация WD-40 Company (NASDAQ: WDFC), известная во всем мире как производитель специализированных смазочных материалов и бытовой химии, зафиксировала резкий взлет стоимости своих акций на Нью-Йоркской бирже.
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