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Европейских лидеров уличили в соревновании за одно связанное с Россией звание

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможной отправке дальнобойных ракет Taurus Украине показало, что европейские лидеры (в частности, в Германии, Франции и Великобритании) будто устроили соревнование за звание самого антироссийского политика.

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