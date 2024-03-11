В Рязани 5 улиц остались без холодного водоснабжения 11 марта

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водопроводе. До 17:00 ресурса не будет на улице Октябрьская в домах №№ 19, 21, Зубковой в доме № 6 корпус 1, Новосёлов в домах №№ 10, 12, 14/16, Советской Армии в домах №№ 18, 20, 22, 24, 26, 28/7 и на улице 7-й Мервинский проезд в домах №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корпус 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40 (частный сектор).
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