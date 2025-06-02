Нормы гуманитарного права и христианской морали актуализировала в ситуации вокруг Украины российская сторона на переговорах в Стамбуле, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник 2 июня в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии