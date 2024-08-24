Нефть подскочила после заявления Пауэлла

В конце недели цены на нефть выросли более чем на 2% за баррель после комментариев председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, указывающих на то, что центральный банк готовится снизить процентные ставки.
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