Украина отказалась получать военную помощь от одной страны

Украина решила отказаться от военной помощи со стороны Польши. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, украинцев не устраивают советские истребители МиГ-29, которые поляки готовы им предоставить.
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