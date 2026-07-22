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Украина отказалась получать военную помощь от одной страны

Украина отказалась получать военную помощь от одной страны

Украина решила отказаться от военной помощи со стороны Польши. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, украинцев не устраивают советские истребители МиГ-29, которые поляки готовы им предоставить.

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