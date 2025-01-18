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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сошников набрал 29 очков в 36 матчах за «Адмирал». За «Трактор» было 27 баллов в 67 играх в прошлом сезоне

«Адмирал» уступил со счетом 2:5 в игре Фонбет чемпионата КХЛ. Нападающий дальневосточников Никита Сошников забил и сделал передачу, нанеся 8 бросков по воротам при игровом времени 19:33 (3:11 – в большинстве).

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