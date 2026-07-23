Навигация потеряна? Сумеет ли Польша устоять в шторме между Трампом и ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Польши Кароль Навроцкий © REUTERS/ Kacper Pempel Дмитрий Буневич — о внешних и внутренних расколах польской политики Сегодня малые и средние страны зачастую штормит не только из-за внутренних конфликтов, но и по причине растущих день ото дня противоречий между глобальными игроками.
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