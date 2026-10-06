Ремонт трассы Нижний Новгород — Киров завершат к декабрю

Ремонт участка трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров с 22-го по 30-й километр планируется завершить к концу ноября, сейчас подрядчики фрезеруют старое покрытие и укладывают новый асфальт, из-за чего движение организовано реверсивно и возникают заторы.
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