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Царьград

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Ремонт трассы Нижний Новгород — Киров завершат к декабрю

Ремонт трассы Нижний Новгород — Киров завершат к декабрю

Ремонт участка трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров с 22-го по 30-й километр планируется завершить к концу ноября, сейчас подрядчики фрезеруют старое покрытие и укладывают новый асфальт, из-за чего движение организовано реверсивно и возникают заторы.

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