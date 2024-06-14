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Старый зоопарк в Перми полностью снесут в 2025 году

Старый зоопарк в Перми полностью снесут в 2025 году

На его месте появится общественный сквер под названием «Архиерейское подворье»Власти Перми объявили о планах сноса старого зоопарка в 2025 году и создания на его месте общественного сквера под названием «Архиерейское подворье».

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