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Бессент уличил Европу в лицемерии из-за критики сделки США с Россией

Бессент уличил Европу в лицемерии из-за критики сделки США с Россией

SHAWN THEW/EPA/TASS Европейцы, критикующие дизельную сделку США и РФ, являются лицемерами, поскольку сами закупают топливо несмотря на санкции.

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