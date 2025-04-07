Мэр Смоленска проверил ход ремонтных работ в гимназии № 1 имени Н.М. Пржевальского

На данный момент в рамках проекта началась активная фаза ремонта фасада учреждения. Как сообщил глава города, здание гимназии имеет статус объекта культурного наследия, что накладывает особые требования на выполнение реставрационных мероприятий.
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