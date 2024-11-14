В России разработали новое перспективное вещество для лечения рака мозга

Перспективное вещество с противоопухолевым эффектом, на основе которого возможна разработка лекарства для лечения глиобластомы, было синтезировано российскими учеными во главе с группой исследователей из Уральского федерального университета, об этом стало известно 14 ноября из публикации в научном журнале BioMetals.
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