Роспотребнадзор  информирует о незаконной продаже товаров под видом лекарственных препаратов

На горячую линию по противодействию контрафакту, запущенную Международной ассоциацией «Антиконтрафакт» поступил ряд сообщений о возможных мошеннических действиях, распространения недоброкачественных товаров, введение в заблуждение социально незащищенных слове населения.
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