Потеря обоняния может свидетельствовать о проблемах с сердцем Учеными из Колледжа медицины человека при Мичиганском государственном университете установлено, что потеря обоняния является одним из маркеров повышенного риска застойной сердечной недостаточности.
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