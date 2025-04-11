15 миллионов за боль и страх: отец ребенка, покусанного хаски, требует возмещения ущерба

Как сообщает Kub Mash, хозяин животных пока перечислил лишь 50 тысяч. Валентин, отец ребенка, подчеркивает, что предстоящие три года будут связаны с дорогостоящим поездками в Москву на операции для сына, включая расходы на проживание и дорогу.