15 миллионов за боль и страх: отец ребенка, покусанного хаски, требует возмещения ущерба

Как сообщает Kub Mash, хозяин животных пока перечислил лишь 50 тысяч. Валентин, отец ребенка, подчеркивает, что предстоящие три года будут связаны с дорогостоящим поездками в Москву на операции для сына, включая расходы на проживание и дорогу.
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