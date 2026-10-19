По результатам масштабного опроса, проведенного Всероссийским автомобильным порталом "Дром", 33% российских автолюбителей уверены, что китайские автомобильные бренды надежно закрепились на российском рынке и сохранят свои позиции, несмотря на возвращение западных автопроизводителей.