Фото: © ГУ МЧС России по РТ Дважды вызволять 25-летнюю женщину из ванной пришлось спасателям в Казани.
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