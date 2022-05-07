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Украинский экс-игрок «Спартака» покинул Москву. Он не хочет связей с Россией

Украинский экс-игрок «Спартака» покинул Москву. Он не хочет связей с Россией

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко покинул Россию. По информации источника, экс-футболист уехал из Москвы, где долгое время жил.

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