Ермак заявил, что не боится переизбрания Дональда Трампа на пост президента США

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что не боится переизбрания Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов и того, что предложенный Джо Байденом пакет помощи Украине в размере $60 млрд не будет принят палатой представителей.