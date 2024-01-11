Госдеп призвал Иран освободить захваченный в Оманском заливе танкер St Nikolas

США призвали власти Ирана немедленно освободить захваченный в Оманском заливе нефтяной танкер. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Пател, передает ТАСС.
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