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В Петербурге начались общественные обсуждения законопроекта о содержании собак в городе

В Петербурге начались общественные обсуждения законопроекта о содержании собак в городе

В Петербурге намерены ввести новые правила содержания и выгула собакУже несколько лет в Петербурге разрабатывается законопроект, который направлен на более ответственное отношение к домашним питомцам.

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