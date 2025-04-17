В Харьковской области нанесли удары по иностранным наемникам

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что по местам размещения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе иностранных наемников, нанесли удары в районе Изюма в Харьковской области.
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