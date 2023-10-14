Краткая историческая справка Первое упоминание об Изборске относится к 862 году. Во время призыва варягов в Изборске два года правил Трувор, младший брат Рюрика.
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Краткая историческая справка Первое упоминание об Изборске относится к 862 году. Во время призыва варягов в Изборске два года правил Трувор, младший брат Рюрика.
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