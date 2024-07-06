За июнь мировые цены на продовольствие не изменились к маю, но снизились на 2,1% в годовом сравнении

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, а именно ФАО информирует, что за июнь 2024 года индекс продовольственных цен ФАО составил 120,6 пункта и это на 2,1% ниже индекса цен за июнь 2023 года.
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