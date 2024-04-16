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Крымское информационное агентство

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Алкорецидивист из Белогорского района отправится в тюрьму на полгода

Алкорецидивист из Белогорского района отправится в тюрьму на полгода

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РК, что мужчина, имея уже судимость за пьяное вождение, выводов для себя не сделал и в ноябре прошлого года после употребления алкоголя вновь сел за руль автомобиля.

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