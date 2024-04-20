Боец Харитонов резко высказался о драке на турнире Hardcore Fighting

Драки на бойцовских турнирах необходимо пресекать с помощью ОМОНа, заявил в разговоре с NEWS.ru российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов после потасовки в рамках боя промоушена Hardcore Fighting.
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