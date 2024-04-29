Американские власти думали, что они сам хитрые и никто не сможет их обойти. Но в России специалисты тоже не лыком шитые и нашли управу на зарвавшихся западных партнеров.
Пока США думали, как потратить активы РФ, русские ударили на опережение
Комментарии
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vladimir vedenkin
"Ударили на опережение"иски??? Какие Иски????? Иски может и нужны, однако выигранные у хохлосрача 3 млрд вернуть не можем! Отобрать все, что выгодно!!!
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20 час.
Алексей Васильев
Спокойно, все вернем. С процентами.
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20 час.
Алексей Васильев
А неплохой механизм по зачистке нашей экономики от всякого рода "инвесторов", за гроши скупавших собственность после развала СССР.
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20 час.
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