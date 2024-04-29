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Пока США думали, как потратить активы РФ, русские ударили на опережение

Пока США думали, как потратить активы РФ, русские ударили на опережение

Американские власти думали, что они сам хитрые и никто не сможет их обойти. Но в России специалисты тоже не лыком шитые и нашли управу на зарвавшихся западных партнеров.

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Комментарии
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vladimir vedenkin
&quot;Ударили на опережение&quot;иски???  Какие Иски????? Иски может и нужны, однако выигранные у хохлосрача 3 млрд вернуть не можем! Отобрать все, что выгодно!!!
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20 час.
Алексей Васильев
Спокойно, все вернем. С процентами.
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20 час.
Алексей Васильев
А неплохой механизм по зачистке нашей экономики от всякого рода &quot;инвесторов&quot;, за гроши скупавших собственность  после развала СССР.
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20 час.

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