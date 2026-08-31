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Карлос Сайнс: «24 гонки за сезон – это много. Но ложась спать напоминаю себе, что не променял бы «Ф-1» ни на что другое»

Пилот « Уильямса » Карлос Сайнс рассказал о том, что вполне допускает выступления в «Формуле-1» и после 40 лет, поскольку ему нравится то, чем он занимается.

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