Туляки любят книги в жанре антиутопия

"Одна книга тысячу людей учит", — говорит русская пословица. К 130-летию со дня рождения писателя Олдоса Хаксли было проведено исследование , в каких регионах России жанр антиутопии пользуется самой большой популярностью.
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