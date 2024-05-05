IBM избежала выплаты $1,6 мрд в пользу BMC Корпорация IBM выиграла апелляцию на реш...

IBM избежала выплаты $1,6 мрд в пользу BMCКорпорация IBM выиграла апелляцию на решение суда Южного округа Техаса, принятого в 2022 году, о компенсации в размере $1,6 млрд, которую она должна была выплатить BMC Software Inc.
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