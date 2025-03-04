Брянск оказался между двух атомных огней из-за Украины

Из-за попыток ВСУ атаковать Курскую и Смоленскую АЭС Брянская область оказалась между двух атомных огней, пишут «Брянские новости», сделав такой вывод из заявления постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
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