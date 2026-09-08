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Пункт-А

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Мэрия Астрахани восьмой год оплачивает ущерб за дыру в полу купеческого особняка

Мэрия Астрахани восьмой год оплачивает ущерб за дыру в полу купеческого особняка

Арбитражный суд в очередной раз обязал администрацию Астрахани компенсировать местной предпринимательнице вынужденную аренду.

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