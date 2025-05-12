Трамп анонсировал подписание "самого важного" указа в истории США

Президент США подпишет документ, который поможет значительно снизить цены на отпускаемые по рецепту лекарства Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание "самого важного исполнительного указа в истории страны".
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