Цифровые рубли

Центральные банки разных стран продолжают внедрять цифровые аналоги нацвалюты — это нужно им для контроля денежного потока, цифрового суверенитета и для решения более приземленных задач, например для снижения издержек по транзакциямCHEN YONGNUO/CHINA NEWS SERVICE/VCG читайте на monocle.