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Цифровые рубли

Цифровые рубли

Центральные банки разных стран продолжают внедрять цифровые аналоги нацвалюты — это нужно им для контроля денежного потока, цифрового суверенитета и для решения более приземленных задач, например для снижения издержек по транзакциямCHEN YONGNUO/CHINA NEWS SERVICE/VCG читайте на monocle.

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