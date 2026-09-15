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Международный турнир и гала-шоу с 200 лошадьми: в Москве стартовали «Конные сезоны»

Международный турнир и гала-шоу с 200 лошадьми: в Москве стартовали «Конные сезоны»

В программе выступления всадников из ОАЭ и конных театров со всей России. В Москве стартовали «Конные сезоны» — масштабное событие, объединившее международный турнир по конкуру и театрализованное гала-шоу «Золотая грива» с участием артистов и конных театров со всей России.

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